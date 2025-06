A- A+

Faleceu, nesta quinta-feira (19), o ator Francisco Cuoco, aos 91 anos. A informação foi confirmada pela família, que não divulgou a causa da morte. Cuoco estava internado havia cerca de 20 dias no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Considerado um dos principais galãs da TV brasileira no século XX, com atuação durante décadas na TV Globo, Cuoco vinha passando, nos últimos meses, por constantes internações, devido à infecção gerada por um ferimento.

Nascido em São Paulo (SP), no bairro do Brás, em 1933, Francisco Cuoco nasceu em família humilde, filho de um feirante italiano. Durante o dia, trabalhava com o pai na feira, e, à noite, estudava.

Inicialmente, pensava em se tornar advogado, mas, ao entrar em contato com a Escola de Arte Dramática de Alfredo Mesquita, decidiu ingressar na carreira artística.

Estreou na TV Tupi em 1957. Posteriormente, passou pela TV Rio, TV Excelsior e RecordTV até chegar à Rede Globo de Televisão, em 1970.

Na emissora carioca, interpretou personagens de sucesso em diversas telenovelas: Gilberto Athayde, em “O Cafona” (1971); Cristiano Vilhena, em “Selva de Pedra” (1972); o taxista Carlão, em “Pecado Capital” (1975); o vidente Herculano Quintanilha, em “O Astro” (1977); os sósias Denizard e Paulo Della Santa, em “O Outro” (1987), entre outros.



