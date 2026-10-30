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LUTO Morre o ator Matheus Sabbá, de "O último azul", aos 30 anos Amazonense construiu trajetória também como diretor teatral

O ator e diretor teatral amazonense Matheus Sabbá faleceu na quarta-feira (28), aos 30 anos. A morte foi confirmada pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas (SEC-AM) nesta quinta-feira (29) em nota de pesar compartilhada nas redes sociais. A causa da morte não foi revelada.

"Nascido em 30 de março de 1996, Matheus construiu uma trajetória marcante de talento e dedicação às artes cênicas, sendo uma referência no teatro musical amazonense. O artista teve papel relevante nas edições do Festival Amazonas de Ópera (FAO) e abrilhantou diversas produções natalinas promovidas pelo Estado", afirmou nota da SEC-AM.

Nos palcos, Matheus se destacou na direção do musical "A caixa mágica do Natal", com montagem reconhecida com premiações no Cenym e no Prêmio Brasil Musical. Em janeiro deste ano, assinou a direção de cena da ópera "Onheama", de João Guilherme Ripper, apresentada no Festival Internacional de Música de Santa Catarina (Femusc). No ano passado, ele já havia participado do evento com a ópera "Madama Butterfly", na qual foi assistente de direção.

Ele também se destacou nos cinemas ao participar de "O último azul", drama de Gabriel Mascaro rodado na Amazônia. Estrelado por Denise Weinberg e Rodrigo Santoro, o filme venceu o Grande Prêmio do Júri do Festival de Berlim de 2025.

A morte do artista gerou manifestações de pesar de colegas e instituições do Amazonas. O ator Adanilo, de "O rio do desejo", escreveu: "Hoje perdi um amigo querido, um dos caras mais alto astral e divertido que já conheci. Você vai fazer muita falta, irmão. Muita luz na sua passagem."

Já a cantora amazonense Cella compartilhou fotos ao lado do amigo e falou sobre a importância dele na cena local: "Matheus revolucionou o teatro no Amazonas e deixou uma marca que ninguém nunca vai apagar".

A Federação de Teatro do Amazonas (Fetam) também divulgou comunicado lamentando a morte do artista: "Com uma trajetória marcada pelo talento e pela dedicação às artes cênicas, Matheus deixa um legado significativo para o teatro amazônida, sendo uma importante referência ao Teatro Musical no Amazonas".

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