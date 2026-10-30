Morre o ator Matheus Sabbá, de "O último azul", aos 30 anos

Morre o ator Matheus Sabbá, de "O último azul", aos 30 anos
Amazonense construiu trajetória também como diretor teatral
O ator e diretor teatral amazonense Matheus Sabbá faleceu na quarta-feira (28), aos 30 anos. A morte foi confirmada pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas (SEC-AM) nesta quinta-feira (29) em nota de pesar compartilhada nas redes sociais. A causa da morte não foi revelada.
"Nascido em 30 de março de 1996, Matheus construiu uma trajetória marcante de talento e dedicação às artes cênicas, sendo uma referência no teatro musical amazonense. O artista teve papel relevante nas edições do Festival Amazonas de Ópera (FAO) e abrilhantou diversas produções natalinas promovidas pelo Estado", afirmou nota da SEC-AM.
Nos palcos, Matheus se destacou na direção do musical "A caixa mágica do Natal", com montagem reconhecida com premiações no Cenym e no Prêmio Brasil Musical. Em janeiro deste ano, assinou a direção de cena da ópera "Onheama", de João Guilherme Ripper, apresentada no Festival Internacional de Música de Santa Catarina (Femusc). No ano passado, ele já havia participado do evento com a ópera "Madama Butterfly", na qual foi assistente de direção.
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Ele também se destacou nos cinemas ao participar de "O último azul", drama de Gabriel Mascaro rodado na Amazônia. Estrelado por Denise Weinberg e Rodrigo Santoro, o filme venceu o Grande Prêmio do Júri do Festival de Berlim de 2025.
A morte do artista gerou manifestações de pesar de colegas e instituições do Amazonas. O ator Adanilo, de "O rio do desejo", escreveu: "Hoje perdi um amigo querido, um dos caras mais alto astral e divertido que já conheci. Você vai fazer muita falta, irmão. Muita luz na sua passagem."
Já a cantora amazonense Cella compartilhou fotos ao lado do amigo e falou sobre a importância dele na cena local: "Matheus revolucionou o teatro no Amazonas e deixou uma marca que ninguém nunca vai apagar".
A Federação de Teatro do Amazonas (Fetam) também divulgou comunicado lamentando a morte do artista: "Com uma trajetória marcada pelo talento e pela dedicação às artes cênicas, Matheus deixa um legado significativo para o teatro amazônida, sendo uma importante referência ao Teatro Musical no Amazonas".