LUTO Morre o ator Ray Stevenson, aos 58 anos O artista foi responsável por interpretar o vilão do recente filme vencedor do Oscar de melhor canção original "RRR"

O ator norte-irlandês Ray Stevenson faleceu neste domingo (21) aos 58 anos. De acordo com o site "The Wrap", a causa da morte não foi divulgada.

Stevenson ficou conhecido por interpretar Dagonet no filme "Rei Arthur"; Titus Pullo na série de televisão da HBO, "Roma". além de ter dado vida a dois personagens da Marvel Comics: Frank Castle em Punisher: War Zone e Volstagg no Universo Cinematográfico Marvel.

Recentemente, em um de seus últimos trabalhos, ele assumiu o papel do governardor Scott Buxton no sucesso da Netflix no longa indiano "RRR: Revolta, Rebelião, Revolução", dirigido por S.S. Rajamouli, que venceu o Oscar de 2023, por melhor canção original.

