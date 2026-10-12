Morre o ator RJ Mitte, conhecido pela série "Breaking Bad"
A causa da morte do ator, que tinha paralisia cerebral, não foi revelada de imediato
O ator americano RJ Mitte, conhecido pelo personagem Walter White Jr. na aclamada série de televisão "Breaking Bad", morreu aos 34 anos, confirmou um de seus representantes à AFP nesta segunda-feira (12).
A causa da morte do ator, que tinha paralisia cerebral, não foi revelada de imediato.
"Com profunda tristeza, compartilhamos a (notícia da) morte trágica do nosso adorado ator, filantropo e defensor apaixonado dos direitos das pessoas com deficiência, RJ Mitte", informou Sean Reilly em um comunicado.
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Em 2008, ainda adolescente, Mitte apareceu pela primeira vez em "Breaking Bad" como o filho de Walter White, um professor de química que se torna o rei de um império de drogas. Por este papel, Bryan Cranston, que deu vida ao professor, conquistou reconhecimento internacional.
Mitte sofria de paralisia cerebral, uma patologia que provoca um distúrbio motor permanente devido a uma lesão cerebral precoce, ocorrida antes do nascimento ou durante a infância.
"Baseando-se em sua própria experiência de vida com a paralisia cerebral, Mitte trouxe autenticidade ao papel e construiu uma plataforma em torno da conscientização e da inclusão da deficiência", disse Reilly.
Esse trabalho de conscientização evoluiu até transformá-lo em embaixador da United Cerebral Palsy e da Shriners Children’s, uma rede de hospitais sem fins lucrativos.
"Ele também atuou como presidente da The Mitte Foundation, apoiando esforços filantrópicos e iniciativas comunitárias, enquanto utilizava sua plataforma para desafiar estereótipos e promover uma maior representação das pessoas com deficiência", acrescentou Reilly.
Além de seu papel em "Breaking Bad", Mitte também apareceu nas séries "Guardiões da Justiça" e "Switched at Birth", assim como nos filmes "Invasão Alienígena" e "The Oak Room".
"Breaking Bad", exibida ao longo de cinco temporadas entre 2008 e 2013, é frequentemente aclamada como uma obra revolucionária. Foi apontada pelo The New York Times como a melhor série de televisão do século XXI.