A- A+

Luto Morre o ator Rui Rezende, de 'Roque Santeiro', aos 87 anos Artista estava internado desde o início de julho e vivia no Retiro dos Artistas desde 2019; carreira de mais de cinco décadas teve como um dos destaques o lobisomem da novela de 1985

O ator Rui Rezende morreu neste domingo (12), aos 87 anos. A morte foi comunicada pelo Retiro dos Artistas, onde ele vivia desde 2019. Segundo a instituição, o artista estava internado desde o último dia 2 de julho no Hospital São Francisco na Providência de Deus, na Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro. A causa da morte não foi informada.

Com uma carreira de mais de cinco décadas, Rui Rezende construiu uma trajetória marcante no teatro, no cinema e na televisão. Um de seus papéis mais marcantes foi o do professor Astromar Junqueira, que se transformava em lobisomem na novela "Roque Santeiro" (1985), um dos maiores clássicos da teledramaturgia brasileira.

Nascido em Araguari (MG), em 18 de novembro de 1938, José Pereira Rezende Filho — nome de batismo do ator — também ficou conhecido por interpretar Bob Lamb na novela "A História de Ana Raio e Zé Trovão", da extinta Rede Manchete, e Menandro Olinda na minissérie "Incidente em Antares", da TV Globo. Ao longo da carreira, acumulou participações em dezenas de novelas, séries e filmes, entre eles "A Favorita", "Bang Bang", "Um Lugar ao Sol", "Bom Dia, Verônica", "Narradores de Javé", "O Homem que Desafiou o Diabo" e "Encarnação do Demônio".

Em entrevistas, Rui costumava dizer que ainda era frequentemente reconhecido pelo personagem de "Roque Santeiro", mais de quatro décadas após a exibição da novela, prova da força do papel junto ao público.

Desde 2019, o ator morava no Retiro dos Artistas, em Jacarepaguá. Em nota, a instituição lamentou sua morte e destacou que Rui "construiu uma trajetória marcada pela dedicação à arte e por personagens que permanecerão vivos na memória de gerações". O Retiro afirmou ainda que o ator encontrou no local "um lar cercado de carinho, respeito e cuidado" e prestou solidariedade a familiares, amigos e admiradores.

Veja também