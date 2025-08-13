Qua, 13 de Agosto

luto

Morre Nobuo Yamada, autor da música de abertura de "Cavaleiros do Zodíaco", aos 61 anos

Vocalista principal da banda MAKE-UP batalhou conta o câncer por oito anos

Nobuo Yamada no Anime Friends em São Paulo, 2016Nobuo Yamada no Anime Friends em São Paulo, 2016 - Foto: Macacaosapao/ Reprodução

Vocalista principal da banda MAKE-UPNobuo Yamada, conhecido pelo nome artístico "NoB", faleceu aos 61 anos depois de batalhar por oito anos contra um câncer de rins. A notícia foi dada nesta quarta-feira (13), por uma nota da sua produtora, MOJOST.

"No começo, ele foi diagnosticado a cinco anos de vida, mas lutou arduamente com sua forte vontade de cantar. Um dia antes de falecer, ele falou sobre os arranjos das músicas que compôs e sobre o palco onde poderia encontrar seus fãs. Ele continuou sendo o 'músico de rock NoB' até o fim", contava a nota.

Cantor de músicas do gênero j-pop, j-rock, hard rock e heavy metal, NoB ficou famoso por compôr e performar músicas de anime, como "Pegasus Fantasy" abertura original do clássico "Cavaleiros dos Zodíaco".

