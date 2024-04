A- A+

LUTO Morre o cantor Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, que estava internado por causa de um câncer Anúncio do falecimento foi feito no perfil oficial no Instagram do grupo de pagode

Faleceu nesta sexta-feira (26), no Rio de Janeiro, o cantor Anderson Leonardo, 51 anos, vocalista do grupo de pagode Molejo. O artista, que lutava contra um câncer inguinal desde 2022, foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Unimed-Rio, na última segunda-feira (22), devido a uma piora no seu estado de saúde.



O anúncio do falecimento foi feito através do perfil oficial do Instagram do grupo de pagode. "Sua presença e alegria era uma luz que iluminava a vida de todos ao seu redor, e sua falta será profundamente sentida e jamais esquecida, nós te amamos", diz o texto da publicação.



Os fãs do cantor utilizaram os comentários para enviar mensagens de despedida e consolação para a família.



Histórico

Anderson Leonardo foi diagnosticado com câncer inguinal em outubro de 2022 e se submeteu a tratamento imediatamente. Em dezembro daquele ano, foi anunciada a cura do câncer.



No entanto, quatro meses depois, maio de 2023, o artista anunciou a retomada do tratamento, devido a um inchaço na região. Após a realização de uma punção no local, Anderson seguiu com quimioterapia.



De lá para cá, o cantor voltou alguma vezes ao hospital: em setembro de 2023, ficou internado na CTI durante 11 dias, para tratar uma embolia pulmonar; no final de fevereiro deste ano, foi internado quando passou mal, ao sentir fortes dores, após um show; naquele mesmo mês, foi submetido a um bloqueio do plexo nervoso gástrico, para tratar de dores crônicas.



Voltou ao hospital em março, para tratar de uma insuficiência renal e havia recebido alta no último dia 11 de abril, retornando à internação nesta segunda (24).



Por duas vezes, o Molejo teve que desmentir boatos da morte de Anderson Leonardo.

Veja também

AGENDA CULTURAL Turnê "Soweto 30 anos" e show da cantora portuguesa Mariza: confira agenda do fim de semana