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LUTO Morre o cantor gospel Diogo Nascimento, aos 41 anos Diagnosticado com aplasia medular, uma doença autoimune, Diogo estava hospitalizado em Goiânia

O cantor gospel Diogo Nascimento, de 41 anos, morreu em decorrência de uma doença autoimune na última segunda-feira, 20, em Goiânia. A família confirmou a morte nas redes sociais do artista.

Segundo Pedro Fernandes, amigo do cantor, Diogo sofria de aplasia medular e estava fazendo tratamento hospitalar há dias.

De origem humilde, filho de faxineira e abandonado pelo pai com mais cinco irmãos, Diogo começou a cantar na igreja aos 10 anos e se tornou cantor profissional. Ele cantava em casamentos, igrejas e era professor de música. Também integrava o conjunto Vozes do Natal.

"Cantor talentoso, Diogo deixa um legado de música, alegria e carinho, além de uma lembrança inesquecível na vida de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo", afirma uma publicação na página oficial do artista.

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