Morre o cantor Renatinho BokaLoka, aos 48 anos, em decorrência de um infarto

Após sofrer um infarto, o cantor Renatinho BokaLoka morreu na noite desta quinta-feira (5), aos 48 anos. A informação foi divulgada pelo empresário em uma rede social.

O artista tinha sido internado na quarta-feira (4) no Hospital Lourenço Jorge, na Zona Oeste, após passar mal em um show no Bar do Zeca Pagodinho, no Shopping Vogue Square.

"Renatinho sempre será lembrado como um dos grandes nomes do Pagode dos anos 90, fazendo história na música brasileira", diz a nota postada nas redes sociais.

Há aproximadamente oitos meses, Renatinho sofreu um princípio de infarto e tinha se submetido a um procedimento no qual foram colocados dois stents para desobstruir a aorta.

