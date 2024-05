A- A+

Luto Morre o cineasta Toni Venturi, aos 68 anos; corpo será velado na Cinemateca Brasileira, em SP Venturi passou mal ao nadar em uma praia no litoral paulista

O cineasta Toni Venturi morreu neste sábado, aos 68 anos, depois de passar mal ao nadar em uma praia em São Sebastião, no litoral paulista. O corpo será velado na Cinemateca Brasileira, em São Paulo, na manhã desta segunda-feira.

Segundo informações de familiares, Venturi passava o fim de semana no litoral, foi à praia e passou mal. A mulher do cineasta contou ao g1 que estava na casa do irmão quando soube que o marido havia passado mal e seguiu para o local. Lá, já o encontrou em uma maca.

“Tentaram reanimá-lo. E eu cantei o tempo todo para que ele ouvisse minha voz, se apegasse a isso, mas não deu”, disse Débora Duboc ao g1.

Antonio Venturi Neto era formado em cinema na Ryerson University, em Toronto, no Canadá. Durante a carreira, dirigiu filmes de longa-metragem lançados no cinema, entre ficções e documentários que receberam dezenas de prêmios em festivais.

Entre os trabalhos, estão os filmes Latitude Zero (2002), Cabra-Cega (2005), Estamos Juntos (2011), A Comédia Divina (2017). Os documentários: O Velho – A História de Luiz Carlos Prestes (1997), Dia de Festa (2006), Rita Cadillac – A Lady do Povo (2010), Vocacional - Uma Aventura Humana (2012), Dentro da Minha Pele (2020).

Além disso, foi presidente da Associação Paulista dos Cineastas (Apaci), em 2001, e era sócio fundador da produtora Olhar Imaginário. Toni Venturi deixa mulher e dois filhos.

