Morre o compositor e produtor Mauro Motta, parceiro de Raul Seixas, aos 77 anos

Morreu neste sábado (27), aos 77 anos, o compositor e produtor Mauro Motta. A informação foi confirmada pela prefeita de Guapimirim, Marina Rocha, em suas redes sociais.

Motta morava no município da Serra fluminense desde o final dos anos 1970. A causa da morte não foi revelada.

Mauro da Motta Lemos nasceu no Rocha, Zona Norte do Rio, e foi criado na Penha. Teve uma infância pobre.

Se iniciou da música por influência da mãe, Dirce, que tocava piano. Ele estudou o instrumento dos 5 aos 16 anos.

Produtor premiado

Como tecladista, ele fez parte do grupo Renato e seus Blue Caps, em 1968, mas construiu carreira nos bastidores da música, compondo e produzindo outros artistas.

Com Raul Seixas, ele compôs "Doce, doce amor", que interpretada por Jerry Adriani, e "Ainda queima a esperança", que ficou famosa na voz da cantora Diana.

Com Robson Jorge, assina "Fim de tarde" e "Eu preciso te esquecer", que viraram hits com Claudia Telles.

Mauro também compôs várias músicas do repertório de Roberto Carlos, como "Nosso amor", "Voltei ao passado", "Eu me vi tão só" e "Preciso te esquecer", todas em parceria com Eduardo Ribeiro.

A relação como Rei, aliás, foi além. Mauro Motta foi produtor musical de Roberto Carlos entre 1984 e 1996.

Ele também produziu o próprio Raul Seixas, e outros nomes como Agnaldo Timoteo, Amelinha, Elba Ramalho, Zé Ramalho, Claudia Teles, Jerry Adriani, Vanderléia, Balão Mágico, Fábio Júnior, entre outros.

Trabalhando como produtor, ele ganhou duas vezes o Grammy Latino, em 2005 e em 2006.

