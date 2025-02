A- A+

Morreu, na manhã desta quinta (6), o compositor e cantor paraibano Vital Farias, aos 82 anos. Ele estava internado no Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, na cidade de Santa Rita (PB), devido a um problema cardíaco.

A informação foi confirmada pela família. Em nota oficial, o hospital informou que Vital Farias deu entrada na unidade na quarta (5), devido a um infarto agudo do miocárdio. O artista passou por procedimentos de emergência e exames, mas não resistiu nesta manhã.

Vital Farias nasceu no sítio Pedra D’Água, no município de Taperoá, na região do Cariri paraibano. Caçula de 14 irmãos, aos 18 anos, foi mora em João Pessoa, e lá começou a aprender violão sozinho, chegando a dar aulas de teoria e prática no Conservatório de Música da capital paraibana.

Em 1975, rumou para o Rio de Janeiro (RJ), onde começou a se envolver na cena artística, chegando a participar da peça “A Gota D’Água”, de Chico Buarque. Também no Rio de Janeiro, entrou para a Faculdade de Música, onde formou-se, em 1981.

Vital Farias lançou seu primeiro álbum, homônimo, em 1978. Seu nome ganhou notoriedade a partir dos encontros intitulados “Cantoria”, em que dividia versos, prosas e violões com Elomar, Xangai e Geraldo Azevedo.

Entre suas composições mais conhecidas, estão “Veja” e “Ai que Saudade D’Ocê”.

A Secretaria de Cultura da Paraíba emitiu uma nota de pesar, em que lamenta o falecimento de Vital Farias e diz que ele “deixa um legado artístico-cultural de valor inestimável e que haverá de sobreviver ao tempo".

