Morre o desenhista e pintor Marcos Amorim, aos 76 anos; saiba mais sobre o artista

Na noite desta quinta-feira (11) faleceu o artista recifense Marcos Amorim. Ele ficou conhecido pela retratação cheia de cores a sua relação com a cidade de Olinda, onde morou a maior parte da sua vida.

Irmão do também artista Tiago Amorim, Marcos teve suas obras expostas no Mercado da Ribeira (Olinda), na Galeria Rodrigues, em “Artistas Pernambucanos”, na Ribeira; I e II Feira de Artes, em Olinda; MAC-Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco; Galeria O Sobrado, em São Paulo; Leilão de Artes no Salão Azul do Grande Hotel, no Recife; “Artistas Pernambucanos” (durante o lançamento do álbum “Pernambuco Sim”), em Brasília; e no Espaço Cultural Bandepe, no Recife.

Com mais de 61 anos de carreira artística, o pintor já foi premiado com o 2º Prêmio do “Salão dos Novos”, no MAC/Olinda e no 1º Salão de Novos do Museu de Arte Contemporânea do Recife.

