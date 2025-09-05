A- A+

luto Morre o documentarista Silvio Tendler, de "Jango" e "Glauber, labirinto do Brasil", aos 75 anos Autor de mais de 70 filmes, cineasta foi um dos mais importantes documentaristas brasileiros; enterro acontece no domingo, no Rio

Um dos mais renomados documentaristas brasileiros, em atividade há mais de quatro décadas, Silvio Tendler faleceu nesta sexta-feira (5), aos 75 anos, vítima de uma infecção generalizada. O cineasta estava internado no Hospital Copa D'Or, em Copacabana, Zona Sul do Rio. O enterro acontecerá no domingo (7), no Cemitério Comunal Israelita do Caju, na Zona Portuária carioca. A informação foi confirmada por familiares do artista ao Globo.



Autor de mais de 70 filmes, entre curtas, médias e longas, Tendler ajudou a contar a história política do Brasil através de documentários como "Os anos JK — Uma trajetória política" (1981), "Jango" (1984), "Marighella, retrato falado do guerrilheiro" (2001), "Tancredo: A travessia" (2010), dentre outros.

Irmão do artista plástico Sidnei Tendler, o cineasta também se interessou em registrar as histórias de vida de importantes nomes da arte brasileira. Realizou os documentários "Castro Alves — Retrato falado do poeta" (1999), "Glauber, labirinto do Brasil" (2003) e "Ferreira Gullar — Arqueologia do poeta" (2019).

Lançado em 1981, "O mundo mágico dos Trapalhões", sobre o grupo de humor formado por Renato Aragão, Dedé Santana, Zacarias e Mussum, detém até hoje o recorde de documentário de maior público nos cinemas brasileiros. O filme foi assistido por 1,8 milhão de espectadores, segundo números da Ancine.

— Silvio será sempre lembrado pelo espírito combativo, pelo cinema aguerrido, e pela defesa de uma sociedade mais justa e igualitária. Foi um dos pioneiros de um cinema de arquivo entre nós, com dois clássicos absolutos: "Os anos JK" e "Jango", sua obra-prima — comenta Hernani Heffner, gerente da Cinemateca do Museu de Arte Moderna (MAM) do Rio.

Em 2023, Tendler lançou seu último longa, o documentário "O futuro é nosso!", feito a partir de entrevistas por videoconferência realizadas durante a pandemia, com a participação de nomes como o cultuado cineasta britânico Ken Loach. Conhecido como o “o cineasta dos vencidos”, o diretor assinou o último longa como “um filme utópico de Silvio Tendler”.

— O (diplomata) Arnaldo Carrilho, meu amigo, amenizou essa questão dos “vencidos” ao me chamar de “cineasta dos sonhos interrompidos”. Ou seja, tudo recomeça. O título do filme vem da ideia de que, apesar da precarização do trabalho, o movimento sindical não vai desaparecer, e sim se transformar — disse Tendler em entrevista ao GLOBO em junho de 2023.



No mesmo ano, Tendler atuou como fotógrafo e curador de uma exposição, "Resistência retiniana", no Sesc Niterói, e estreou como dramaturgo e diretor de teatro com o espetáculo "Olga e Luís Carlos, uma história de amor", no Sesc Copacabana, baseado na troca de correspondência entre o líder comunista brasileiro e a militante alemã de origem judaica entregue aos nazistas pelo governo Vargas, em 1936.

Desde 2011, o diretor enfrentava dificuldades de locomoção, depois que um defeito congênito quase o deixou tetraplégico. Operado pelo neurocirurgião Paulo Niemeyer, recuperou parte dos movimentos dos membros superiores, e seguiu trabalhando. Parte desta jornada foi retratada no documentário "A arte do renascimento — Uma cinebiografia de Silvio Tendler", de Noilton Nunes.

Nos últimos anos, além dos problemas de saúde, Tendler lutou contra a dificuldade em tirar seus projetos cinematográficos do papel. Recentemente, em abril de 2025, em depoimento à coluna de Ancelmo Gois no GLOBO, o cineasta lamentou a dificuldade em acessar verbas nos editais do Ministério da Cultura.

"Tudo que fiz no cinema e pelo cinema não contabilizou nada", disse o diretor, que afirmava receber pontuação nos editais por um único critério: ser cadeirante.

Ainda em 2025, Silvio Tendler recebeu a Ordem do Mérito Cultural.

Nascido no Rio de Janeiro no dia 2 de março de 1950, Tendler desenvolveu sua paixão pelo cinema ao frequentar a cena de cineclubes cariocas nos anos 1960. Em 1969, ingressou no curso de Direito na PUC-Rio, mas pouco depois abandonou os estudos para se dedicar ao cinema.

Em 1970, se mudou para o Chile entusiasmando com a vitória de Salvador Allende. Permaneceu no país por quase dois anos, deixando-o um ano antes do golpe militar comandado por Augusto Pinochet. Em 1972, o cineasta viajou para a França para concluir seus estudos em Cinema e História. Em Paris, acabou desenvolvendo uma amizade com o diretor e etnólogo Jean Rouch, que o incentivou a se especializar no cinema documental.

O diretor retornou ao Brasil no final dos anos 1970, quando começou a desenvolver o documentário "Os anos JK" e a ministrar um curso de Cinema e História na PUC-Rio. Integrou o corpo docente da instituição por mais de 40 anos.

Silvio Tendler deixa a esposa, Fabiana Fersasi, a filha, a produtora Ana Tendler, e dois bichos de estimação, o cão da raça cane corso Camarada e a calopsita Renê, importantes companhias durante a pandemia da Covid-19.

