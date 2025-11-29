A- A+

Luto Morre o dramaturgo e roteirista Tom Stoppard, vencedor do Oscar por 'Shakespeare apaixonado', aos 88 Autor também colaborou no roteiro de outras produções, como 'A Casa da Rússia' e 'Brazil, o filme'

Autor de mais de 30 peças, com trabalhos de destaques para TV e cinema, o autor britânico de origem tcheca Tom Stoppard morreu neste sábado (29), aos 88 anos, em Dorset, no Sudoeste da Inglaterra. A informação foi confirmada por seus agentes.

Um dos dramaturgos mais renomados do Reino Unido, Sir Tom Stoppard "faleceu em paz em sua casa em Dorset, cercado por sua família", segundo comunicado. Vencedor do Tony, o maior prêmio do teatro mundial, Stoppard ganhou um Oscar e um Globo de Ouro pelo roteiro de "Shakespeare apaixonado" (1998), longa pelo qual Gwyneth Paltrow venceu Fernanda Montenegro ("Central do Brasil") na disputa pela estatueta de melhor atriz.

Além dele, Stoppard colaborou no roteiro de outras produções, como a adaptação de "A Casa da Rússia", de John le Carré, e "Brazil", de Terry Gilliam.

Veja também