luto

Morre o dublador José Santana aos 83 anos

Ele trabalhou em produções como "Succession", "Os Simpsons", "Harry Potter" e "Batman"

José Santana - Foto: Reprodução/ Instagram

Faleceu no último domingo, 7, no Rio de Janeiro, aos 83 anos, o ator, dublador, diretor de dublagem e locutor brasileiro, José Santana. A causa da morte não foi revelada.

Dentre os seus trabalhos mais famosos, estão a voz de Doc em "Todo Mundo Odeia o Chris" e Chuck Norris em "Texas Ranger". Além de outras grandes produções como "Succession", "Os Simpsons", "Harry Potter" e "Batman".

Dublador também ficou eternizado pela frase “Enquanto isso, na Sala de Justiça”, no desenho "Superamigos", do Cartoon Newtwork.

