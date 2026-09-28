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Luto na Literatura Morre o escritor escocês Peter May, autor de romances policiais, aos 74 anos Romancista escreveu quase 30 livros e teve obra que vendeu 3 milhões de exemplares publicada primeiro em francês após ser rejeitada por editoras de língua inglesa

O escritor escocês Peter May, autor de The Blackhouse, morreu aos 74 anos. A morte foi anunciada nesta segunda-feira (28) à AFP por sua editora na França, país onde ele vivia havia algum tempo.

"Peter May era um homem de sensibilidade à flor da pele, profundamente empático, atencioso e de uma bondade infinita", afirmou a editora Rouergue em um comunicado, ao prestar homenagem ao "homem imensamente criativo".

May começou a carreira no jornalismo e como roteirista de séries da BBC. Ao longo da trajetória, publicou quase 30 romances. Entre eles está The Blackhouse, primeiro volume da série ambientada na ilha de Lewis, na Escócia, que vendeu 3 milhões de exemplares em todo o mundo.

Livro foi publicado primeiro na França

The Blackhouse foi a obra que projetou May internacionalmente. O romance foi publicado inicialmente em francês pela Rouergue, em 2010, depois que nenhuma editora de língua inglesa aceitou lançá-lo.

A publicação em francês abriu caminho para a repercussão da obra, que posteriormente alcançou leitores de diferentes países.

May vivia na região francesa de Lot e havia obtido a nacionalidade francesa. Nos últimos anos, também se dedicou à música.

Segundo a editora, o escritor era apaixonado por música e "dedicava a maior parte de seu tempo, nos últimos anos, a tocar, escrever e compor canções".

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