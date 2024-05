A- A+

Luto Morre o humorista Joaquim Lopes Salgado, de 'A Praça É Nossa' Ele tinha 74 anos e havia atuado também no Domingo Legal e Escolinha do Golias

Morreu nesta quarta-feira (29) o humorista Joaquim Lopes Salgado, conhecido pelo trabalho no programa "A praça é nossa", do SBT. Ele tinha 74 anos. A informação foi confirmada pela emissora e a causa da morte não foi revelada.

Além de "A praça é nossa", Lopes participou dos programas "A escolinha do Golias" e "Domingo Legal", ambos do SBT.

Em A Escolinha do Golias, Joaquim era Peroba, que participava das tiradas de Pacífico, personagem de Ronald Golias. Ele também participou de outras atrações do SBT como Viva a Noite, Domingo Legal, Show Maravilha, Casa da Angélica, Não Pergunta que Eu Respondo e Ô Coitado, Meu Cunhado, além de ter feito novelas, séries e seriados.

"O Sistema Brasileiro de Televisão lamenta o falecimento do ator Joaquim Lopes Salgado, na manhã de hoje, 29, de causa não informada. Carismático, divertido, com a arte de fazer graça nas veias, Joaquim marcou o público através de sua trajetória em programas humorísticos do SBT", lamenta a emissora em comunicado.

Veja também

CINEASTA Morre Margot Benacerraf, pioneira do cinema venezuelano que fez sucesso entre ''montanhas de sal''