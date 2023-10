A- A+

luto Morre o ilustrador Keith Giffen, criador do Besouro Azul, aos 70 anos "Foi provavelmente a mente criativa mais fértil da nossa geração nos quadrinhos", disse o ex-presidente da DC Comics, Paul Levitz

Morreu nesta segunda-feira (10), aos 70 anos, o escritor e ilustrador americano Keith Giffen. Ele teria sofrido um derrame em sua casa em Virigina Beach, em Virginia. O anúncio da morte do artista foi publicado em seu perfil oficial do Facebook.

Keith Giffen foi o criador de diversos personagens do mundo dos quadrinhos como Besouro Azul, Lobo e Rocket Racoon. Nasceu no Queens, em Nova York, e iniciou sua carreira como ilustrador nos anos 1970. Seu primeiro trabalho publicado foi "A espada e a estrela", uma série da Marvel Preview feita em parceria com o escritor Bill Mantlo. Nos anos 1980 e 1990, Keith Giffen trabalhou como ilustrador e co-roteirista da "Legião dos Super-Heróis" para a DC Comics.

Ele foi um dos criadores da "Liga da Justiça Internacional" e também colaborou em títulos como "All Star comics", "Senhor Destino", "Esquadrão Suicida" e "Hecker", além de ter traduzido mangás como "Battle Royale" e "Ikki Tousen".

Paul Levitz, escritor de quadrinhos e ex-presidente da DC Comics, lamentou a morte de Giffen em post publicado nas redes sociais na manhã desta quinta-feira. "A triste notícia agora é oficial: Keith Giffen partiu para criar novos mundos que estão além do nosso alcance. Keith foi provavelmente a mente criativa mais fértil da nossa geração nos quadrinhos. Ele tinha um número infinito de ideias, que jorravam constantemente", escreveu Levitz.

