Morre o Maestro Lessa, um dos maiores representantes do frevo pernambucano

Morreu nesta terça-feira (22), aos 87 anos, o Maestro Lessa, representante da música carnavalesca pernambucana.

O músico era figura tradicional nos Carnavais de Olinda e do Recife, onde conduzia sua orquestra anualmente, alegrando milhares de foliões.

José Bezerra da Silva iniciou na música aos 18 anos, em Nazaré da Mata, na Zona da Mata Norte.

Durante os dias de Momo, Maestro Lessa chegava a reger para a Troça Carnavalesca Mista Tá Maluco, o Clube Vassourinhas, o Amantes de Glória, o bloco México Peru, entre outros.

A causa da morte não foi divulgada. Também não há informações sobre velório e local do enterro.

Por meio de nota, a Secretaria de Cultura de Pernambuco e a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) destacaram que Lessa foi um dos maiores representantes do frevo de rua.

"Uma energia e amor pelo frevo que nunca o abandonou e sempre o levou a manter-se em atividade. Secult-PE e a Fundarpe se solidarizam com seus familiares, amigos e admiradores com a certeza de que a falta que o maestro fará será compensada com a força de seu legado no frevo e na vida", afirmaram os órgãos.



Também por meio de nota, a Prefeitura de Olinda manifestou pesar pela morte do artista e destacou que Maestro Lessa foi um dos grandes nomes da música carnavalesca de Pernambuco.

"Neste momento de tristeza, a Prefeitura se solidariza com familiares, amigos, músicos e admiradores. Olinda se despede de um ícone da sua cultura, mas o legado do Maestro Lessa seguirá vivo no ritmo do frevo e na memória afetiva da nossa cidade", destacou o comunicado.



A prefeita de Olinda Mirella Almeida também destacou que o músico era ícone da cultura popular e das ladeiras de Olinda.

"Seu talento, sua generosidade e sua dedicação à música e às tradições pernambucanas deixam um legado eterno, que seguirá vivo no som dos frevos e no coração de todos que tiveram a alegria de ouvi-lo. Nosso respeito, nossa saudade e nossa eterna gratidão ao Maestro Lessa", declarou a prefeita.

Nas redes sociais, o bloco "Amantes de Glória" referenciou Maestro Lessa como baluarte do Carnaval e agradeceu pelos 18 anos em que ele esteve à frente da orquestra.

"Em nosso carnaval, baluarte é figura necessária, transformadora, da maior importância. Lessa, que guiou o nosso inguiável bloco por 18 anos. Aos 86, ainda percorria quilômetros à frente da orquestra verde-envenenada dos Amantes de Glória, a explodir o centro do Recife em todas as cores. Viva Lessa, grande baluarte do carnaval pernambucano", escreveu o bloco.

"O maestro Lessa sabia ler toda a complexidade de uma multidão, encaixando os frevos nos momentos certos, regendo não só a orquestra, mas também a massa de foliões. Foi uma honra ter a sua presença na história dos Amantes", afirmou Michele Cruz, representante do "Amantes de Glória".



A Secretaria de Cultura e a Fundação de Cultura da Cidade do Recife também lamentam a morte do Maestro Lessa e destacaram que ele fez o frevo pulsar nas ruas do Carnaval pernambucano durante quase sete décadas.



"Lessa foi regente da alegria de troças e blocos como Pitombeira, Vassourinhas, Tá Maluco e Amantes de Glória, entre muitos outros. O Recife, suas ruas e multidões para sempre celebrarão e desfilarão o legado de Lessa, que seguirá regendo a força e a esperança que nossos acordes e tradições mais genuínas confirmam e apresentam para o futuro", afirmaram as pastas.

