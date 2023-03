Morre o músico, crítico e humorista Juca Chaves, aos 84 anos, em Salvador

A- A+

Morreu, na noite deste sábado (25), em Salvador (BA), o compositor, crítico e humorista Juca Chaves, aos 84 anos. O "Menestrel Maldito", como foi apelidado por Vinicius de Moraes, estava internado há cerca de duas semanas no Hospital São Rafael, com problemas respiratórios. A causa da morte ainda não foi revelada pela família.

Carioca, Juca Chaves – ou Jurandyr Czaczkes Chaves, na carteira de identidade – escolheu Salvador como seu lar. Já há muitos anos, vivia no bairro de Itapuã junto à família. Em 2006, inclusive, chegou a se candidatar ao Senado para representar o estado da Bahia, mas acabou não se elegendo – ficou em 4º lugar.

Formado em música erudita, Juca começou a carreira nos anos 1950, na TV Tupi. Suas participações já eram marcadas pelo humor ácido e críticas. A partir de 1964, tornou-se um crítico do regime militar e, nos anos seguintes, perseguido, acabou vivendo em exílio durante 6 anos em Portugal e na Itália.

Entre suas composições mais conhecidas estão as músicas "Presidente Bossa Nova", "Take me back to Piauí", "Menina", "Cúmplice", e "Que Saudade".

Foi casado por 47 anos com Yara Chaves e deixa duas filhas: Maria Morena e Maria Clara. Era torcedor do São Paulo.

