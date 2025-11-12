A- A+

LUTO Morre o músico gaúcho João Chagas Leite, aos 80 anos Ele lutava contra um câncer e estava internado num hospital da cidade de Erechim (RS)

Morreu nessa terça-feira (11), aos 80 anos, o músico João Chagas Leite. Ele era símbolo do nativismo gaúcho.

João estava internado no Hospital de Caridade de Erechim (HCE), no norte do Rio Grande do Sul, tratando um câncer. A informação é do Zero Hora.

O velório ocorreu na terça-feira, na Funerária Passuello de Erechim. O sepultamento começou às 9h desta quarta-feira (12), no Cemitério Pio XII, também no norte gaúcho.

João Chagas Leite nasceu em Uruguaiana, na fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. Ao longo da carreira, assinou mais de 300 composições, entre elas clássicos da música nativista daquele estado, como "Desassossegos", "Penas", "Pampa", "Campo", "Ave sonora", e "Querência".

Por conta de uma deficiência física que tinha na mão esquerda, Leite tocou o violão de forma invertida por anos, até aprender a utilizar um dedal para tocar. Para se tratar do câncer, o músico ficou parado por quase dois anos. Ele voltou a se apresentar em maio de 2025.

