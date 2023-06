Morre o padrasto de Bruna Griphao e atriz escreve: "te amo eternamente"

A- A+

Morreu no último domingo (4) o padrasto da atriz Bruna Griphao, Luiz Paulo. Ele era português e casado com a mãe da atriz, Barbara Foufoula Grigoriadis. Foi Barbara quem comunicou, na manhã desta segunda-feira (5), o falecimento do marido, via redes sociais.

"A vida na terra é muito mais passageira do que imaginamos! Aproveitemos esse período curto pra estarmos do lado de quem nos ama e de quem amamos!! Foi extraordinário e uma honra estar com você, meu marido, amigo, protetor, companheiro, MEU GRANDE AMOR! Vou sentir falta de tudo com você!! Obrigada!!!", escreveu a mãe da ex-BBB.

Nos comentários, Bruna Griphao escreveu sobre o padrasto: "te amo eternamente".

Bárbara morava com Luiz Paulo em Portugal, onde o casal mantinha um imóvel na região do Algarve. Ela e o pai de Bruna, Paulo Orphao, estão separados desde que a atriz tinha 8 anos.

