Morre o produtor cultural Antônio Pires, aos 83 anos

Faleceu, na manhã desta quarta (6), o produtor cultural Antônio Pires, aos 83 anos. Ele lutava contra um câncer de intestino há algum tempo e teve uma piora nas últimas semanas. Antônio era um dos produtores da Paixão de Cristo do Recife.

Antônio Pires foi, junto a Paulo de Castro e José Pimentel – que eram também diretor e intérprete do protagonista –, um dos criadores e produtores da Paixão de Cristo do Recife, encenada desde 1997, no Marco Zero, Bairro do Recife.

Uma nota de pesar sobre o falecimento de Antônio Pires foi publicada no perfil das redes sociais do Janeiro de Grandes Espetáculos, evento produzido pela Associação dos Produtores de Artes Cênicas de Pernambuco - Apacepe:

“Antonio Pires deixou uma marca indelével no cenário artístico pernambucano com seu trabalho incansável e dedicação à Paixão de Cristo. Sua contribuição será lembrada e apreciada por gerações futuras. Que seu legado continue a inspirar todos nós”, diz a nota.

O velório acontece, neste momento, na Funerária Monte Cristo. O sepultamento de Antonio Pires será às 16h, no Cemitério de Santo Amaro, bairro de mesmo nome, no centro do Recife.



