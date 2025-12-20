A- A+

música Morre o 'rei do bolero', Lindomar Castilho, aos 85 anos Em 1981, ele matou a ex-mulher, Eliane de Grammont, e foi condenado a 12 anos de prisão

Morreu, aos 85 anos, o cantor Lindomar Castilho, conhecido como o "rei do bolero". A informação foi confirmada pela filha dele, Lili De Grammont, nas redes sociais.

"Hoje um ciclo se encerra…O que te faz ser quem você é? As palavras não são suficientes para explicar o que estou sentindo! Só sinto uma humanidade imensa, sinto o tanto que estamos nesta terra para evoluir. Sinto o poder das coisas que verdadeiramente importam", escreveu a coreógrafa.

Além de frequentar as páginas de cultura dos jornais, Castilho também apareceu nas policiais, em 1981, quando assassinou a mulher, Eliane de Grammont, em 1981, e foi condenado a 12 anos de prisão. No post de despedida de Lili, ela menciona o crime, um dos feminicídios mais famosos do Brasil.

"Meu pai partiu! E como qualquer ser humano, ele é finito, ele é só mais um ser humano que se desviou com sua vaidade e narcisismo. E ao tirar a vida da minha mãe também morreu em vida. O homem que mata também morre. Morre o pai e nasce um assassino, morre uma família inteira", escreveu ela. "Se eu perdoei? Essa resposta não é simples como um sim ou não, ela envolve tudo e todas as camadas das dores e delícias de ser, um ser complexo e em evolução. Diante de tudo isso, desejo que a alma dele se cure, que sua masculinidade tóxica tenha sido transformada."

A música de Lindomar

"Você é doida demais", sucesso de 1974, foi um dos grandes hits do cantor, revisado nos anos 2000 como tema de abertura de "Os normais", série com Fernanda Torres e Luiz Fernando Guimarães.

