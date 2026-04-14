Morre o roteirista Alexandre Fraga, autor da série 'Impuros'

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Criador da série "Impuros" (Disney+), o escritor e roteirista Alexandre Fraga morreu no domingo (12), no Rio, segundo informações divulgadas pelo perfil oficial da série no Instagram. A causa da morte não foi revelada, mas Fraga tinha passado por um transplante de fígado em 2024.

Antes de migrar para o audiovisual, Fraga passou pela Polícia Federal. Ele também era autor do romance “Oeste”, publicado em 2014 pela editora Record.



O perfil da série no Instagram lamentou a perda do criador e agradeceu por todo o seu trabalho: "'Impuros' só é grande porque você é gigantesco, se dedicou o máximo e entregou essa obra de arte para nossa cultura".



A série Impuros acompanha a ascensão de Evandro do Dendê (Raphael Logam), um jovem da periferia do Rio que, nos anos 1990, entra para o tráfico de drogas após uma tragédia pessoal e rapidamente se destaca por sua inteligência estratégica, tornando-se um dos principais líderes do crime organizado.



O velório está previsto para as 12h de terça-feira (14), na capela 9 do Cemitério da Penitência, no Caju.

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