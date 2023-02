Morre o sambista e compositor Germano Mathias, aos 88 anos

A- A+

O sambista e compositor Germano Mathias, autor da cançao "Minha Nega na Janela", faleceu nesta quarta-feira (22), em São Paulo, aos 88 anos. Segundo Angélica Tobias, produtora do sambista, ele estava internado com uma forte pneumonia após dar entrada no hospital para tratar de uma anemia.

A maioria de seus discos saíram nas décadas de 1950 e 1960, época que Germano chamou a atenção por causa do jeito peculiar de interpretar os sambas. Em abril do ano passado, lançou o single "Já foi meu Carnaval" em parceria com Guilherme Lacerda na voz de Mathias.

Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.

Veja também

Eventos Camarote Olinda retorna no Carnaval com shows de forró, sertanejo e piseiro