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LUTO Morre o sambista Jamelão do Cavaco, do grupo Sambstar, vítima de câncer Artista dedicou 32 anos de vida ao samba; amigos e familiares realizaram campanha solidária para custear seu tratamento

Morreu, nesta quinta (19), o sambista Jarmelino de Albuquerque Melo, conhecido artisticamente como Jamelão do Cavaco, integrante do grupo Sambstar. O sambista lutava contra um câncer E foi sepultado neste fim de tarde de quinta (19), no Cemitério de Santo Amaro.

Com 32 anos de trajetória artística dedicados ao samba em Pernambuco, Jamelão do Cavaco era integrante do grupo Sambstar, um dos mais importantes no circuito, além de ter sido compositor de sambas-enredo para escolas locais, como Gigante do Samba e Galeria do Ritmo.

Até esta quarta (18), uma rede composta por amigos e familiares promovia uma campanha solidária nas redes socais para auxiliar no tratamento médico de Jamelão.



O grupo Sambstar, do qual Jamelão era integrante, informou que cancelou toda a agenda de apresentações deste fim de semana.

“Hoje nos despedimos de um amigo, parceiro e irmão de caminhada: Jamelão, integrante do grupo há mais de 30 anos. Sua partida deixa um vazio imenso em nossos corações e na nossa história”, diz o post do grupo no Instagram.



A Prefeitura do Recife divulgou uma nota de pesar pelo falecimento de Jamelão do Cavaco. Segue, abaixo:

“É com pesar que a Secretaria de Cultura e a Fundação de Cultura Cidade do Recife prestam tributo ao batuque e aos acordes do bamba recifense Jamelão, silenciados no dia de hoje. Compositor, musicista, produtor de jingles e vinhetas, trazia no sangue a herança de Jackson do Pandeiro e a voz que embalava o Sambstar, dos mais antigos e mais queridos representantes do Samba pernambucano, bem como se fazia representar nas escolas Galeria do Ritmo e Gigante do Samba. Deixa saudosos familiares, amigos e músicos, além de uma miríade de fãs e amigos. Que sua passagem seja luz, ao som dos mais belos acordes e da batucada de todos os tantãs.”



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