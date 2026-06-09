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LUTO Morre Orlando Senna, diretor de 'Iracema - Uma transa amazônica' e ex-secretário do Audiovisual Cineasta baiano atuou como subsecretário de Audiovisual da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, no governo Benedita da Silva

O cineasta e gestor cultural Orlando Senna morreu nesta terça-feira (9), aos 86 anos. A notícia foi confirmada por Indra Rocha, sobrinha de Orlando, e compartilhada nas redes do realizador baiano. A causa da morte não foi informada.

"É com imensa tristeza que comunico o falecimento do meu querido tio, Orlando Senna. Um homem que dedicou sua vida à arte, à cultura, à liberdade e à construção de um mundo mais humano e sensível. Um homem que com sua imensa generosidade, abriu portas para mim e para tantas outras pessoas, sempre incentivando, acolhendo e criando conexões com nossos sonhos. Quem teve a oportunidade de conhecê-lo sabe da sua doçura, do seu humor, da sua inventividade e da forma positiva com que enxergava a vida e as pessoas", destacou post de Rocha.

No último domingo, Senna acompanhou sessão de cinema no CCBB/RJ, onde tirou uma foto ao lado do amigo Antônio Pitanga.

Matéria em atualização.

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