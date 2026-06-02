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LUTO Morre Owain Rhys Davies, de "Twin Peaks", aos 44 anos Segundo Rhodri Davies, irmão do artista, a causa da morte ainda não foi descoberta

Owain Rhys Davies, ator e comediante galês conhecido por papéis em "Alice Através do Espelho" e o revival de "Twin Peaks", morreu aos 44 anos, revelou seu irmão, Rhodri Davies, em postagem no Instagram. Segundo ele, a causa da morte ainda não foi descoberta, embora as informações disponibilizadas à família até o momento indiquem que ele morreu de forma "repentina, natural e pacífica".

"Vamos tentar compartilhar mais informações no devido momento à medida que soubermos mais e começarmos a fazer preparativos [para o funeral]", escreveu Davies na postagem. "Entretanto, pedimos gentilmente um pouco de privacidade à medida que chegamos a acordo com esta perda devastadora e nos apoiamos uns aos outros durante os próximos dias."

Após atuar em programas e filmes televisivos galeses ao longo dos anos 2000 e 2010, Rhys Davies foi escalado para dublar uma das criaturas de CGI em "Alice Através do Espelho", de 2016. No ano seguinte, ele viveu o agente Wilson nos episódios que marcaram o retorno de "Twin Peaks" para a TV.

Outros papéis de Rhys Davies incluem Dave em "The OA", da Netflix, e Alexander Hamilton em "The Real Founding Fathers of America", que parodia realities da franquia "The Real Housewives" usando figuras históricas.

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