Morre Owain Rhys Davies, de "Twin Peaks", aos 44 anos
Segundo Rhodri Davies, irmão do artista, a causa da morte ainda não foi descoberta
Owain Rhys Davies, ator e comediante galês conhecido por papéis em "Alice Através do Espelho" e o revival de "Twin Peaks", morreu aos 44 anos, revelou seu irmão, Rhodri Davies, em postagem no Instagram. Segundo ele, a causa da morte ainda não foi descoberta, embora as informações disponibilizadas à família até o momento indiquem que ele morreu de forma "repentina, natural e pacífica".
"Vamos tentar compartilhar mais informações no devido momento à medida que soubermos mais e começarmos a fazer preparativos [para o funeral]", escreveu Davies na postagem. "Entretanto, pedimos gentilmente um pouco de privacidade à medida que chegamos a acordo com esta perda devastadora e nos apoiamos uns aos outros durante os próximos dias."
Leia também
• Revista promove reencontros de "Friends" e "Game of Thrones" em série de entrevistas
• Wagner Moura adota novo visual para filme de vampiros 'Flesh of the God'; veja como ele ficou
• Novo filme de Almodóvar estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (28)
Após atuar em programas e filmes televisivos galeses ao longo dos anos 2000 e 2010, Rhys Davies foi escalado para dublar uma das criaturas de CGI em "Alice Através do Espelho", de 2016. No ano seguinte, ele viveu o agente Wilson nos episódios que marcaram o retorno de "Twin Peaks" para a TV.
Outros papéis de Rhys Davies incluem Dave em "The OA", da Netflix, e Alexander Hamilton em "The Real Founding Fathers of America", que parodia realities da franquia "The Real Housewives" usando figuras históricas.