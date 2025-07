A- A+

Morre Ozzy Osbourne, vocalista do Black Sabbath, aos 76 anos Osbourne "estava com sua família e cercado de amor", disse nota divulgada pela família

Morreu, nesta terça (22), aos 76 anos, Ozzy Osbourne, que foi vocalista da banda de heavy metal Black Sabbath. O anúncio foi feito pela família, em comunicado oficial.

Osbourne "estava com sua família e cercado de amor. Pedimos a todos que respeitem a privacidade de nossa família neste momento", diz a nota. A causa da morte, no entanto, não foi revelada.

John Michael Osbourne, nascido em 3 de setembro de 1948, em Birmingham (Inglaterra), era também conhecido como “Príncipe das Trevas”, e ganhou notoriedade como líder da banda de heavy metal Black Sabbath.

Foi com o Black Sabbath que Ozzy gravou álbuns fundamentais para o heavy metal, como "Paranoid" (1970) e "Master of Reality" (1971), e consagrou-se com suas performances irreverentes, energéticas e teatrais.

Em 1979, Ozzy deixa o Black Sabbath e lança, em 1980, seu primeiro álbum solo, “Blizzard of Ozz”. Ao longo da carreira solo, lançou 13 álbuns de estúdio e teve canções de sucesso como "Crazy Train" e "No More Tears".

Ao longo dos anos, Ozzy e Black Sabbath tiveram alguns reencontros em palco. Gravaram o álbum “13” e fizeram uma turnê de despedida, em 2017.

Nos últimos anos, Ozzy vinha enfrentando problemas de saúde. Em 2019, foi diagnosticado com Parkinson.

No último dia 5 de julho, Ozzy e Black Sabath se reuniram para o último show da carreira, que aconteceu em Birmingham, Inglaterra, no Villa Park, estádio do time de futebol Aston Villa, para o qual Ozzy torcia.



