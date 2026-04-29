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LUTO Morre Ronald Zapala Pimentel, pai dos cantores Victor e Leo; Alberto Cowboy lamenta a morte do tio A causa da morte de Ronald, que tinha 75 anos, não foi divulgada pela família

O cantor Leo Chaves, da dupla Victor e Leo, confirmou nesta quarta-feira (29) a morte de Ronald Zapala Pimentel, pai dos artistas. A informação foi divulgada em uma publicação nas redes sociais do cantor.

Ronald faleceu na terça-feira (28), em Uberlândia, aos 75 anos. O velório aconteceu na manhã desta quarta-feira (29) no Cemitério Parque dos Buritis, em Uberlândia, Minas Gerais.

Na publicação, Leo Chaves recordou momentos de aprendizagem e ensinamentos que viveu ao lado do pai. “Tá difícil te perder pai, mas a gente aprendeu a ser forte, e você ensinou. A gente vai pescar numa próxima. Valeu por tudo que deixou, muito aprendizado. Suas palhaçadas ficam aqui no peito”, disse o cantor.



Marisa Chaves, mãe da dupla, deixou um comentário na publicação consolando o filho. “Que a Mãe Rainha conforte seu coração. As boas lembranças serão eternas. Você é forte, guerreiro e foi tão presente nos momentos mais difíceis da vida do seu pai! Fique bem e em paz. Te amo”.

Além dos cantores Victor Chaves e Leo Chaves, Ronald também deixa a filha Paula Pimentel. Ronald também era tio do ex-BBB Alberto Cowboy, que publicou no Instagram uma homenagem emocionada ao familiar.

“Meu tio faleceu hoje, agora pela manhã e eu estava ao lado dele. Foi muito bom ter ido fazer essa visita. Foi uma despedida não programada, mas foi uma alegria muito grande estar com ele nos últimos momentos ali.”, escreveu Cowboy.

A causa da morte não foi divulgada pela família.

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