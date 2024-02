Morre Pamela Salem, atriz de ''007'' e ''Doctor Who'', aos 80 anos

A- A+

Faleceu nessa quarta-feira (21) a atriz Pamela Salem, aos 80 anos, em Surfside, no estado da Flórida. A informação foi confirmada pela Big Finish Productions, produtora para qual a atriz prestou inúmeros serviços de áudio e dublagem.

"Sempre que havia uma gravação da Big Finish para ela, ela voava de Miami por conta própria, sem barulho ou alarde, e aparecia no estúdio armada com o sorriso mais caloroso, os maiores abraços e muitas vezes presentes”, disse o produtor David Richardson em um comunicado divulgado pela revista Hollywood Reporter.

Salem ficou mundialmente conhecida por interpretar Miss Moneypenny em "007 — Nunca mais outra vez" (1983), no qual contracenou com Sean Connery em sua última aparição como James Bond.

Anos antes, ela havia feito sua estreia na tela grande em "O primeiro assalto de trem" (1978), de Michael Crichton, também ao lado de Connery. Outros trabalhos marcantes no cinema aconteceram em "O segredo da ilha das gaivotas" (1982) e "Deuses e monstros" (1998).

Na TV, a atriz teve presença importante na série "Doctor Who", aparecendo em nove episódios entre 1977 e 1988. Ela também participou de produções como "E.R.", "The West Wing" e "Party of five".

Pamela Fortunee Salem nasceu no dia 22 de janeiro de 1944, em Mumbai, na Índia. Ela fez seus estudos na Alemanha antes de decidir estudar teatro na Inglaterra. Nos anos 1990, se mudou para Los Angeles e, depois, para Miami.

A atriz foi casada com o ator irlandês Michael O’Hagan de 1983 a 2017, quando o marido veio a falecer.

