LUTO Morre Paulo Sérgio de Almeida, diretor de filmes da Xuxa, aos 80 anos Ele dirigiu sucessos do cinema infantil e juvenil, nos anos 1990 e 2000

Morreu nesta quinta-feira, 14 de agosto, o cineasta Paulo Sérgio de Almeida, diretor de sucessos do cinema infantil e juvenil, incluindo alguns dos longas protagonizados pela apresentadora Xuxa Meneghel. A informação foi anunciada pela família do diretor em suas redes sociais. Ele tinha 80 anos.

Almeida dirigiu sucessos infantis e juvenis do cinema nacional nos últimos 30 anos, incluindo a estreia das Paquitas no cinema em "Sonho de Verão (1990) e filmes da apresentadora Xuxa Meneghel nos anos 2000: "Xuxa Popstar" (2000), "Xuxa e os Duendes" (2001) e "Xuxa e os Duendes 2: no caminho das fadas" (2002).

Em 2007, ele dirigiu "Inesquecível", com Murilo Benício, Guilhermina Guinle e Caco Ciocler.

Referência no mercado

Almeida começou sua carreira nos anos 1980, dirigindo "Dá-lhe Rigoni" (1980); "Sobrenatural de Almeida" (1981); "Beijo na Boca" (1982) e "Banana Split" (1988).

Sua atuação no cinema ia além das câmeras. Em 1997, Almeida fundou o Filme B, site especializado no mercado de cinema no Brasil, que se tornou referência do setor. É no Filme B que cinéfilos têm acesso à toda a agenda de festivais do cinema nacional e a dados de mercado, como bilheteria. O portal também tem um arquivo, o "quem é quem" do cinema brasileiro, com perfis de profissionais do setor.

O cineasta também publicou livros sobre a sétima arte. São dele "Quem é Quem no Cinema no Brasil" (2002) e "Cinema: desenvolvimento e mercado" (2002), este em parceria com o jornalista Pedro Butcher.

Em sua trajetória, Paulo Sérgio Almeida foi superintendente de comercialização da Embrafilme, diretor comercial e diretor presidente da Riofilme, diretor de marketing e comercialização da Top Tape.

