Morre Percival Pires, ex-presidente da Mangueira

O ex-presidente da Estação Primeira de Mangueira Percival Pires morreu na noite desta quinta-feira (3), aos 82 anos. Nas redes sociais, a escola de samba lamentou a perda. "Em nome da presidenta Guanayra Firmino desejamos condolências à família e amigos do ex-presidente".

Perci, como era conhecido, também era baluarte da verde e rosa. E comandou a escola em duas passagens, de 1980 a 1983 e entre 2006 e 2007. Nesta última passagem, a escola foi terceira colocada, com o enredo "Minha língua é minha pátria. Mangueira, meu grande amor.



Meu samba vai ao Lácio e colhe a última flor". Em dezembro daquele ano, ele acabaria renunciando ao cargo, após polêmica devido a amizade com a mulher do traficante Fernandinho Beira-Mar.





Segundo informações do RJ 1, da TV Globo, a família informou que Perci sofria de problemas no coração. O sambista será enterrado em Taubaté, no interior paulista.

