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LUTO Morre Peter Byrne, vocalista do Naked Eyes, aos 74 anos Ele ficou conhecido nos anos 1980 com os hits Promises, Promises e Always Something There to Remind Me

Peter Byrne, cantor e compositor que cofundou a dupla Naked Eyes, morreu aos 74 anos em Los Angeles (EUA). Byrne morreu pacificamente em Los Angeles na segunda-feira, 14, após uma breve doença, segundo um comunicado de imprensa enviado à Billboard. Ele deixa os irmãos Eileen, Sandy, Carol e Steve; os três filhos, Merlin, Dylan e Chloe; e a ex-esposa, Elena.

Ele ficou conhecido nos anos 1980 com os hits Promises, Promises e Always Something There to Remind Me.

Nascido em Londres, sua carreira musical teve início em Bath, na Inglaterra, onde seus primeiros projetos incluíram uma dupla com Jeff Starrs e a banda Studio, de 1977 a 1979. Mais tarde, ele integrou o Neon, grupo que contava com Rob Fisher e também com futuros membros do Tears for Fears.

Em 1982, Byrne e Fisher formaram o Naked Eyes. O álbum de estreia - lançado no Reino Unido como Burning Bridges e nos EUA como Naked Eyes - alcançou a 32ª posição na parada Billboard 200 em 1983.

O maior sucesso da dupla veio com a canção Always Something There to Remind Me, que chegou ao 8º lugar na Billboard Hot 100 em 1983. Essa continua sendo a única música do Naked Eyes a figurar no top 10 da parada Hot 100.

O Naked Eyes emplacou, na sequência, mais três sucessos no Top 40 da parada Hot 100. Promises, Promises, composta por Byrne e Fisher, alcançou a 11ª posição em 1983, enquanto When the Lights Go Out chegou ao 37º lugar mais tarde naquele mesmo ano. O último sucesso da dupla a figurar no Top 40, (What) In the Name of Love, atingiu a 39ª posição em 1984.

Uma curiosidade é que Promises, Promises também tem uma ligação com Madonna: ela fez vocais de apoio nos remixes da música produzidos por John "Jellybean" Benitez na década de 1980, embora essas versões só tenham sido lançadas anos mais tarde.

Fisher faleceu em 1999, mas Byrne deu continuidade ao legado do Naked Eyes, compondo, gravando e fazendo turnês nos EUA e internacionalmente.

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