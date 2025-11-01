A- A+

LUTO Morre Peter Watkins, vencedor do Oscar que ajudou a abolir fronteira entre documentário e ficção Filme premiado que imaginava ataque nuclear ao Reino Unido foi vetado pela BBC e levou britânico a procurar oportunidades para seu cinema radical no exterior

Morreu, na última quinta-feira (30), o cineasta britânico Peter Watkins, vencedor do Oscar de melhor documentário por “The war game” (O jogo da guerra), filme que aborda os impactos de um hipotético ataque nuclear ao Reino Unido.

Watkins tinha 90 anos e morreu num hospital em Bourganeuf, próximo à cidadezinha francesa de Felletin, onde vivia há 25 anos.

Num comunicado, sua família afirmou que “o mundo do cinema perde uma de suas vozes mais incisivas, inventivas e inclassificáveis”.

“Gostaríamos de agradecer a todos que o apoiaram ao longo dessa longa e, por vezes, solitária luta”, diz a nota. O obituário do jornal português Público descreve o britânico como “um dos grandes cineastas desconhecidos”, que “ajudou a abolir as fronteiras entre ficção e documentário”.

Nascido em 1935, nos arredores de Londres, Watkins começou a filmar depois de cumprir o serviço militar obrigatório. Após realizar uma série de curtas-metragens, como “Forgotten Faces” (Rostos esquecidos), sobre a revolta húngara de 1956 contra o domínio soviético, começou a colaborar com a BBC em 1962. Chamou atenção com o docudrama “Culloden”, sobre rebeliões na Inglaterra no século XVIII. O filme inovou ao misturar realismo, técnicas do jornalismo televisivo e atores não profissionais.

Em seguida, dirigiu “The war game”. A transmissão do filme na BBC, prevista para 1965, foi cancelada, pois a obra foi tida como “excessivamente perturbadora”. Conquistou, porém, o Oscar de melhor documentário e colheu elogios da crítica americana. Em 1985, no quadragésimo aniversário do ataque à Hiroshima, “The war game” foi finalmente exibido na TV britânica.

O conflito com a BBC levou Watkins a buscar oportunidades para seu cinema radical no exterior. Entre outros docudramas, dirigiu um filme de quatro horas sobre o pintor Edvard Munch (autor do quadro “O grito”) para a TV norueguesa, outro sobre o dramaturgo sueco August Strindberg, com 873 minutos de duração, e “The commune” (A comuna), retrato do movimento revolucionário dos trabalhadores parisienses em 1871. “The commune” foi exibido no Museu d’Orsay, em Paris, em 2000, e posteriormente na televisão.

Watkins foi casado duas vezes e deixa dois filhos: Patrick e Gérard.

Veja também