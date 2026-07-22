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LUTO Morre, aos 94 anos, Plas Johnson, saxofonista de "A Pantera Cor de Rosa" O músico morreu no dia 15 de julho, em Los Angeles, uma semana antes de completar 95 anos

O saxofonista norte-americano Plas Johnson, responsável pelo solo tema do filme “A Pantera Cor-de-Rosa", morreu no dia 15 de julho, aos 94 anos, em sua casa em Los Angeles. A informação foi confirmada, nesta quarta-feira (22), pelos filhos do músico Eric Johnson e Stephanie Oliver, em entrevista ao jornal The New York Times.

Segundo os filhos, Johnson continuava ativo e havia se apresentado recentemente na comunidade de aposentados onde vivia. O músico morreu uma semana antes de completar 95 anos.

Nascido em 1931, no estado da Louisiana, Plas Johnson cresceu em uma família de músicos. Apesar de ter se consagrado como saxofonista, iniciou sua trajetória como cantor profissional, aos 10 anos. Seu interesse pelo saxofone surgiu somente aos 12 anos, quando foi presenteado pelo pai com o instrumento.

Na década de 1950, mudou-se para Los Angeles onde iniciou sua carreira como músico de estúdio, tornando-se um dos primeiros instrumentistas negros a conquistar espaço na indústria fonográfica da cidade. Ao longo da carreira, Johnson colaborou com artistas como Frank Sinatra, Nat King Cole, Peggy Lee, Elton John e Ella Fitzgerald.

Em 1963, o músico tornou-se conhecido mundialmente após gravar o célebre solo de saxofone composto por Henry Mancini para a abertura do filme de animação “A Pantera Cor-de-Rosa”. A música ocupa a 20ª posição na lista das 25 maiores trilhas sonoras do cinema do American Film Institute, organização sem fins lucrativos dedicada a promover e preservar a arte cinematográfica.

Plas Johnson deixa a esposa, Carol Johnson, seis filhos, oito netos e 12 bisnetos.

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