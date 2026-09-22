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Luto Morre, por eutanásia, o ator francês Arnaud Denis, na Bélgica Ator psofria invalidez severa e dores intensas após uma cirurgia para hérnia

No elenco de longas como "Yves Saint Laurent" (2014), dirigido por Jalil Lespert, e “Vivre!” (2009), de Yvon Marciano, o ator francês Arnaud Denis morreu, aos 43 anos, por eutanásia na Bélgica .

A informação foi confirmada à AFP por seu advogado, Philippe Courtois. Ele vivia em estado de invalidez severa e dores intensas após uma cirurgia para a colocação de um implante para hérnia.

Após submeter-se à cirurgia de hérnia inguinal do lado direito em 17 de julho de 2023, na qual, segundo a AFP, foi implantada uma prótese de polipropileno, Denis passou a sentir efeitos colaterais, no que descreveu como "uma verdadeira descida ao inferno".

"Há dois anos que o meu estado se deteriora inexoravelmente", escreveu Arnaud Denis no Facebook em julho de 2025. "Mal consigo andar. Já não consigo sustentar as minhas costas. Estou com medo. Já não tenho arcos plantares, os meus pés doem, a minha coluna está a deformar-se e a colapsar".

Em janeiro deste ano, Denis disse em entrevista ao Le Dauphiné Libéré que nada mais poderia ser feito para ajudá-lo. "Os médicos não têm mais nada a me oferecer", falou.

Denis criou o coletivo “Vítimas Francesas de Próteses para Hérnia”, que reúne nas redes sociais centenas de relatos de pessoas com queixas relacionadas aos efeitos adversos de implantes utilizados em cirurgias semelhantes.

Formado em atuação, Arnaud Denis estudou com Jean Périmony e Jean-Laurent Cochet. Em seguida, frequentou o Conservatório Nacional de Arte Dramática de Paris. Arnaud Denis fundou a companhia teatral Les Compagnons de la Chimère, que ganhou diversos prêmios.

Algumas de suas montagens receberam elogios da crítica, entre elas "Mademoiselle Molière" e "Marie des poules", ambas de Gérard Savoisien, além de "A Importância de Ser Prudente" ("L'Importance d'être constant"), de Oscar Wilde. Em 2023, também apresentou uma elogiada releitura de "Ligações Perigosas" ("Les Liaisons dangereuses"), romance de Pierre Choderlos de Laclos.

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