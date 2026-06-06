Morre produtora cultural Mônica Silveira aos 63 anos
Reconhecida por sua contribuição ao setor cultural, Mônica construiu uma trajetória ligada ao audiovisual e à literatura em escala nacional
A produtora cultural Mônica Silveira morreu nesta sexta-feira (5), aos 63 anos, no Recife. A cerimônia de despedida deve ocorrer no Memorial Guararapes, onde o velório está previsto para as 10h e a cremação para as 16h.
Reconhecida por sua contribuição ao setor cultural, Mônica construiu uma trajetória ligada ao audiovisual e à literatura em escala nacional.
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Entre os trabalhos que marcaram sua carreira estão a colaboração com o Cine PE e a participação na produção executiva de longas-metragens, além da coordenação e articulação de projetos culturais de grande porte realizados no Nordeste.
Nos últimos anos, Mônica também integrou a equipe responsável pela produção de um documentário sobre Anita Harley, fundadora das Casas Pernambucanas.