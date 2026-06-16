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luto Morre Raimundo Carrero, escritor e jornalista pernambucano, aos 78 anos A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação do autor, na manhã desta terça-feira (16), em publicação nas redes sociais

Morreu, aos 78 anos, o escritor e jornalista pernambucano Raimundo Carrero. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação do autor, na manhã desta terça-feira (16), em publicação nas redes sociais.

Segundo o comunicado, o escritor morreu durante a madrugada em decorrência de um câncer. Nascido em 20 de dezembro de 1947 em Salgueiro, Sertão de Pernambuco, Raimundo Carrero é um dos principais nomes da literatura pernambucana e um dos mais premiados do país.

"Ao longo de sua vida, Raimundo dedicou-se à literatura com paixão, sensibilidade e compromisso, construindo uma obra que marcou gerações de leitores e contribuiu de forma significativa para a cultura pernambucana e brasileira", diz trecho do comunicado.

"Neste momento de dor, a família agradece as manifestações de carinho, solidariedade e respeito recebidas de amigos, leitores, admiradores e de todos que tiveram suas vidas tocadas por sua trajetória", completa.





A primeira novela, "Grande Mundo em 4 paredes", foi escrita entre 1968 e 1969 e, segundo ele, era “obra de menino”. Seu primeiro livro, "A história de Bernarda Soledade: a tigre do Sertão", publicado em 1975, foi escrito quando tinha 28 anos de idade e reeditado pela editora recifense Bagaço, em 2007.

Carrero é também vencedor de diversos prêmios literários como Revelação do Ano, Prêmio Oswald de Andrade, no Rio Grande do Sul, com "Viagem no ventre da baleia"; Prêmio José Condé, concedido pelo governo de Pernambuco, pelo livro "Sombra severa"; e o Prêmio Jabuti, da Câmara Brasileira do Livro, São Paulo, com "As sombrias ruínas da alma", dentre muitos outros.

Informações sobre velório e sepultamento serão repassadas em "momento oportuno", segundo a assessoria de comunicação do escritor.

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