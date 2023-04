Morre Reges Bolo, vocalista da banda O Surto, do sucesso "A Cera", aos 52 anos

A- A+

O vocalista da banda de rock O Surto, Reges Bolo, 52, faleceu na última segunda-feira (24) em sua casa, na cidade de Porto Alegre, enquanto dormia. O músico morava com sua irmã, Lúcia, que confirmou o óbito através das redes sociais. A causa da morte não foi revelada.

"Comunico aos meus amigos o falecimento do meu irmão caçula Reges, músico e vocalista da banda O Surto, consagrada pela música A Cera (Que me pirou o cabeção)", publicou Lucia no Facebook.

"É com imenso pesar que viemos comunicar o falecimento do nosso querido Reges Bolo. Sua voz, sua presença, seu talento e amizade serão lembrados para sempre. A Banda e amigos agradecem a todos pelo apoio e carinho nesse momento difícil”, disse o grupo em nota.

A banda O Surto nasceu em 1994, no Ceará. Em 1997 lançou seu primeiro álbum, que leva o nome do grupo, mas foi apenas nos anos 2000 que conquistou sucesso com o hit “A Cera”, produzido por Rick Bonadio.

Depois de marcar presença no Rock in Rio de 2001, em apresentação que contou com “A Cera” sendo tocada duas vezes para compensar a falta de hits, o grupo embarcou numa turnê pelo Japão antes de finalizar a produção do segundo álbum, até que a formação se separou após conflitos.

Reges Bolo seguia usando o nome da banda, apesar das diferentes formações a cada show.

