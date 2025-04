Morre Richard Norton, diretor de dublês no cinema de ação, aos 75 anos

A- A+

O diretor de dublês no cinema de ação e mestre de artes marciais Richard Norton morreu neste domingo (30), aos 75 anos. A notícia foi confirmada por sua esposa, Judy Green, nas redes sociais.

Richard é conhecido pelos seus trabalhos como diretor de luta dentro de produções emblemáticas do gênero de ação, como "Mad Max: Estrada da Fúria"(2015), "Esquadrão Suicida"(2016) e o live-action "A Vigilante do Amanhã: Ghost in the Shell" (2017).

Mas Richard não só trabalhou no cinema. O lutador começou sua carreira como guarda-costas de diversas celebridades, acompanhando famosos como The Rolling Stones, David Bowie e Linda Ronstadt em suas turnês e eventos.

Além disso, possuía uma Associação de Jiu-Jitsu Brasileiro, com diversas filiais e escolas de treinamento. O próprio Norton atuava como professor das artes marciais.

"Eu sei que as pessoas estão sentindo, e ainda irão sentir, muitos sentimentos de amor e choque diante da perda desse ser humano incrível, O amor da minha vida" escreveu a esposa de Richard em suas redes.

Veja também