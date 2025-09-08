A- A+

LUTO Morre Rick Davies, vocalista e cofundador do Supertramp, aos 81 anos Músico foi responsável por cantar e compor canções como 'Bloody Well Right' e 'Goodbye Stranger'

Rick Davies, cofundador e vocalista do grupo Supertramp, faleceu aos 81 anos na última sexta-feira (5), em Long Island, nos Estados Unidos, após longa luta contra o câncer. A notícia foi confirmada pela banda em nota oficial à imprensa.

"A Supertramp Partnership lamenta muito anunciar a morte do fundador do Supertramp, Rick Davies, após uma longa doença. Rick faleceu em sua casa em Long Island no dia 5 de setembro. Tivemos o privilégio de conhecê-lo e tocar com ele por mais de cinquenta anos. Apresentamos nossas sinceras condolências a Sue Davies", destacou comunicado

Referência do rock progressivo, o Supertramp se utilizou de elementos do pop e do art rock para se destacar na cena da música nos anos 1970 e 1980. Compositor de clássicos como "Goodbye Stranger" e "Bloody Well Right", Davies era marcado pela voz profunda, menos distinta do que a do ex-parceiro Roger Hodgson, compositor e cantor da música mais famosa do grupo, "The Logical Song".





Davies foi o responsável por dar continuidade à banda após a saída de Hodgson, em 1983. O artista nasceu em Swindon, Inglaterra, em 1944, e se tornou obcecado por música desde cedo. Além de vocalista, ele era tecladista do Supertramp e também chegou a tocar bateria na juventude.

Após tocar em uma série de bandar quando jovem, Davies decide criar seu próprio grupo em 1969. É quando conhece Hodgson. Juntos, em janeiro de 1970, após se apresentarem temporariamente com o nome de Daddy, eles lançam o Supertramp.

Ao longo da década de 1970, lançam álbuns de sucesso como "Crime of the Century", "In the Quietest Moments" e "Breakfast in America".

Davies continuou a se apresentar até 2022, embora eventualmente sob o nome Ricky and the Rockets. O último disco do Supertramp foi "Slow Motion", de 2002. Ele foi diagnosticado com mieloma múltiplo em 2015.

