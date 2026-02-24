Morre Robert Carradine, ator de "A Vingança dos Nerds" e "Lizzie McGuire", aos 71 anos

A- A+

Robert Carradine, ator que construiu uma trajetória sólida no cinema e na televisão, morreu aos 71 anos. Ele ganhou projeção internacional ao interpretar Lewis Skolnick na comédia A Vingança dos Nerds, sucesso dos anos 1980 que se tornou um marco da cultura pop e rendeu continuações.

Anos depois, aproximou-se de um público mais jovem ao viver Sam McGuire na série Lizzie McGuire, produção da Disney estrelada por Hilary Duff.

Sua estreia no cinema ocorreu em 1972, no filme The Cowboys, ao lado de John Wayne, dando início a uma carreira que atravessou grandes estúdios, produções independentes e trabalhos na TV.

Comunicado da família

A morte foi confirmada em comunicado enviado ao site Deadline. No texto, os familiares ressaltaram a personalidade afetuosa do ator e sua luta contra o transtorno bipolar.

"É com profunda tristeza que compartilhamos que nosso amado pai, avô, tio e irmão, Robert Carradine, faleceu. Em um mundo que pode parecer tão sombrio, Bobby sempre foi um farol de luz para todos ao seu redor", afirmou a família.

O comunicado também reconheceu "a luta valente de Bobby em sua batalha de quase duas décadas contra o transtorno bipolar" e manifestou o desejo de que sua trajetória ajude a combater o estigma associado às doenças mentais.

O irmão, Keith Carradine, declarou ao Deadline: "Queremos que as pessoas saibam disso, e não há vergonha nisso. É uma doença que o venceu, e quero celebrá-lo por sua luta contra ela e por sua alma linda."

Homenagens de colegas e familiares

Hilary Duff lamentou a morte do ator em publicação nas redes sociais. "Esta dói. É muito difícil encarar essa realidade sobre um velho amigo", escreveu. A atriz acrescentou: "Estou profundamente triste ao saber que Bobby estava sofrendo. Meu coração dói por ele, por sua família e por todos que o amavam".

Jake Thomas, que também integrou o elenco de Lizzie McGuire, descreveu Carradine como "um dos caras mais legais que você poderia conhecer. Engraçado, pragmático, às vezes ranzinza, sempre um pouco excêntrico".

A filha do ator, Ever Carradine, também prestou homenagem ao pai "Meu pai doce e engraçado (…) sempre soube que ele me amava e que me apoiava", escreveu. Em outro trecho, declarou: "Descanse em paz, pai. Eu te amo mais que tudo."

Herdeiro de uma dinastia artística

Robert era filho do veterano ator John Carradine e irmão dos atores David Carradine e Keith Carradine. Ao longo de mais de cinco décadas de carreira, transitou entre diferentes gêneros e consolidou seu nome como um dos rostos marcantes do entretenimento norte-americano.

