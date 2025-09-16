Morre Robert Redford, ator e cineasta, aos 89 anos
O auge da sua carreira foi nas décadas de 1960 e 1970
O ator, cineasta e produtor estadunidense, Robert Redford, faleceu na manhã desta terça-feira (16), na sua casa em Utah, de acordo com o The New York Times. Ele morreu dormindo, mas não foi fornecida uma causa específica. O artista tinha 89 anos.
O auge da sua carreira foi nas décadas de 1960 e 1970, quando era considerado um dos maiores galãs do cinema estadunidense.
- "Todos os Homens do Presidente" (1976) | Foto: Divulgação
- "Butch Cassidy" (1969) | Foto: Divulgação
- "Nossas Noites" (2017) | Foto: Divulgação
- "Íntimo e Pessoal" (1996) | Foto: Divulgação
- "As Máquinas Quentes" (1970) | Foto: Divulgação
- "Três Dias do Condor" (1975) | Foto: Divulgação
- "Proposta Indecente" (1993) | Foto: Divulgação
Ele era conhecido por criticar o jeito que Hollywood faz filmes hoje em dia e sempre advogou a favor que a indústria cinematográfica focasse mais em filmes com apelos culturais com temas sérios como corrupção política ou a favor da preservação ambiental.
Leia também
• Emmy 2025: Tramell Tillman, de "Ruptura", faz história como 1º ator negro a vencer categoria
• De adolescente vencedor a ator com pé quebrado, cinco momentos do Emmy 2025
• Owen Cooper, ator de apenas 15 anos, ganha Emmy por "Adolescência": "Não era nada há três anos"
Entre os filmes que participou, estão clássicos como "A Menina e o Porquinho", "Proposta Indecente" e "Butch Cassidy". Ao longo de sua carreira ele também atuou como diretor e produtor, incluindo um Oscar por "Gente Como a Gente", de 1980.