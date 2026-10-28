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LUTO Morre Roberto Maya, ator, apresentador e voz marcante da televisão brasileira Artista de 91 anos construiu carreira no rádio, na dublagem, no cinema e na televisão; ele ficou conhecido por comandar o programa jornalístico "Documento Especial"

O ator, dublador e apresentador Roberto Maya morreu nesta terça-feira (27), aos 91 anos, em Campinas, no interior de São Paulo. Ele estava hospitalizado na Beneficência Portuguesa do município e não resistiu a uma insuficiência respiratória.

Formado pela Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo (USP), Maya deu os primeiros passos profissionais no rádio e na dublagem, antes de ampliar sua atuação para o cinema e a televisão.

Entre seus trabalhos de maior repercussão está o programa Documento Especial, atração jornalística que apresentou e narrou durante quase uma década, de 1989 a 1998. A produção passou pela TV Manchete, pelo SBT e pela Bandeirantes.

Trajetória nas novelas

Na teledramaturgia, o ator integrou elencos de produções das redes Excelsior, Tupi, Globo e Bandeirantes.

Entre os títulos de seu currículo estão Final Feliz, exibida pela Globo, e Os Adolescentes, da Band.

Sua última participação em uma novela foi em Paraíso Tropical, produção global de 2007.

A voz de Maya também marcou o trabalho de dublagem. Um de seus personagens foi Shere Khan, o temido tigre-de-bengala da animação Mogli, o Menino Lobo.

Parceria

No cinema, o artista teve uma relação profissional de destaque com o cineasta Walter Hugo Khouri.

Em dois trabalhos do diretor, deu vida a versões do personagem Marcelo, figura que funcionava como uma representação do próprio cineasta. Maya protagonizou os longas “O Convite ao Prazer” e “Eros, o Deus do Amor”, ambos dirigidos por Khouri.

Seu último trabalho nas telas foi o filme “Mulheres no Poder”, dirigido por Gustavo Acioli e lançado em 2016. A produção encerrou uma trajetória artística que atravessou diferentes formatos do audiovisual brasileiro.



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