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LUTO Morre Roney Facchini, ator de 'Cheias de charme', 'Malhação' e 'Rá-Tim-Bum', aos 73 anos Notícia foi lamentada por artistas como Enrique Diaz, Lucio Mauro Filho e Sandra Corveloni

O ator Roney Facchini faleceu neste domingo (6), aos 73 anos. A notícia foi anunciada pelo perfil do Prêmio Bibi Ferreira, dedicado ao teatro musical brasileiro, em post nas redes sociais. A causa da morte não foi revelada.

Nascido em São Paulo, no dia 6 de fevereiro de 1953, Facchini teve trajetória importante no teatro, no cinema e na televisão nacional. Apesar da veia artística, ele se formou em Engenharia Civil pela Escola de Engenharia Mauá, em 1977. Um de seus primeiros papéis de destaque foi na série "Rá-Tim-Bum", da TV Cultura, em que interpretou Luís, o patriarca da família Silva entre 1990-1994.

O ator também participou de várias produções da TV Globo, entre séries e novelas. Alguns dos destaques foram: "Malhação" (2004), "A diarista" (2005), "Caras & bocas" (2009) e "Cheias de charme" (2012). Ele esteve também em "Bang, bang" (2005), "Minha nada mole vida" (2006), "Pé na cova" (2013) e outras produções.

No cinema, Facchini participou de obras como "Cilada.com" (2011), de José Alvarenga Jr., "Vai que dá certo" (2013), de Maurício Farias, "Meu amigo Hindu" (2015), de Hector Babenco, e "Polícia Federal: A lei é para todos" (2017), de Marcelo Antunez.

A morte do ator repercutiu nas redes sociais e foi lamentada por nomes como Enrique Diaz, Lucio Mauro Filho, Blota Filho, Claudio Lins e Sandra Corveloni

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