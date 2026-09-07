Seg, 07 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda07/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
LUTO

Morre Roney Facchini, ator de 'Cheias de charme', 'Malhação' e 'Rá-Tim-Bum', aos 73 anos

Notícia foi lamentada por artistas como Enrique Diaz, Lucio Mauro Filho e Sandra Corveloni

Reportar Erro
Roney Facchini tinha 73 anosRoney Facchini tinha 73 anos - Foto: Renato Rocha Miranda/TV Globo/Reprodução

O ator Roney Facchini faleceu neste domingo (6), aos 73 anos. A notícia foi anunciada pelo perfil do Prêmio Bibi Ferreira, dedicado ao teatro musical brasileiro, em post nas redes sociais. A causa da morte não foi revelada.

Nascido em São Paulo, no dia 6 de fevereiro de 1953, Facchini teve trajetória importante no teatro, no cinema e na televisão nacional. Apesar da veia artística, ele se formou em Engenharia Civil pela Escola de Engenharia Mauá, em 1977. Um de seus primeiros papéis de destaque foi na série "Rá-Tim-Bum", da TV Cultura, em que interpretou Luís, o patriarca da família Silva entre 1990-1994.

Leia também

• Gloria Steinem, ícone do feminismo e jornalista, morre aos 92 anos

• Cantora de jazz Cassandra Wilson morre aos 70 anos

• Morre aos 70 anos Jimmy Batten, ex-campeão britânico de boxe que enfrentou Roberto Durán

O ator também participou de várias produções da TV Globo, entre séries e novelas. Alguns dos destaques foram: "Malhação" (2004), "A diarista" (2005), "Caras & bocas" (2009) e "Cheias de charme" (2012). Ele esteve também em "Bang, bang" (2005), "Minha nada mole vida" (2006), "Pé na cova" (2013) e outras produções.

No cinema, Facchini participou de obras como "Cilada.com" (2011), de José Alvarenga Jr., "Vai que dá certo" (2013), de Maurício Farias, "Meu amigo Hindu" (2015), de Hector Babenco, e "Polícia Federal: A lei é para todos" (2017), de Marcelo Antunez.

A morte do ator repercutiu nas redes sociais e foi lamentada por nomes como Enrique Diaz, Lucio Mauro Filho, Blota Filho, Claudio Lins e Sandra Corveloni

Reportar Erro

Veja também

Newsletter