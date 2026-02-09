Seg, 09 de Fevereiro

Luto

Morre Roque Santeiro, artesão pernambucano referência em esculturas de arte sacra, aos 66 anos

Artesão morreu nesse domingo (8), aos 66 anos, em Petrolina

Morre o artesão Roque SanteiroMorre o artesão Roque Santeiro - Foto: Redes Sociais/Reprodução

Morreu o artesão Roque Gomes da Silva, conhecido como Roque Santeiro, pernambucano referência em esculturas de arte sacra.

O artesão morreu nesse domingo (8), aos 66 anos, em Petrolina, no Sertão. Informações iniciais apontam que ele lutava contra a leucemia há três anos.

Roque Santeiro é natural de Afrânio, no Sertão do São Francisco, e se mudou para Petrolina em busca de oportunidades. Na nova cidade, despertou para o mundo das artes através das esculturas.

Em 1977, começou a confeccionar carrancas e depois, em 1985, passou a imprimir suas próprias ideias e estilo em estátuas escupidas em madeira, se tornando referência em arte sacra.

O artista e suas obras eram figuras presentes nas edições anuais da Feira Nacional de Negócios de Artesanato de Pernambuco (Fenearte).

Nas redes sociais, a Oficina do Artesão Mestre Quincas lamentou a morte do artista e se solidarizou com familiares e amigos.

"Não temos palavras suficientes para falar sobre sua partida, pois ficará uma saudade imensa do nosso amigo, artista e mestre que sempre estava conosco, marcando presença com seu jeito irreverente e todos os dias produzindo tantas artes lindas e nos encantando. Sua arte seguirá viva e sempre ficará na história", afirma a nota.

O enterro de Roque Santeiro acontecerá na manhã desta segunda-feira (9), no Cemitério do Sítio Feitura, em Afrânio.

Veja também

