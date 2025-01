Morre Rosita Missoni, cofundadora da grife milanesa de mesmo nome

A- A+

Rosita Missoni, que fundou com o marido Ottavio a grife milanesa de mesmo nome, famosa por suas malhas listradas multicoloridas, morreu nesta quinta-feira (2) aos 93 anos, anunciou o presidente da região da Lombardia, Attilio Fontana.

"Perdemos uma figura extraordinária, um ícone de estilo e criatividade que trouxe ao mundo a excelência da Lombardia e o valor do artesanato italiano", declarou Francesca Caruso, deputada da Cultura, sobre a matriarca da marca Missoni, reconhecível pela seus óculos e seu cabelo branco curto.

Rosita Jelmini, nascida em 1931, tinha apenas 16 anos quando conheceu em Londres Ottavio Missoni, 10 anos mais velho que ela, que competia nos 400 metros com barreiras nos Jogos Olímpicos.

Com um amigo, Ottavio já tinha tido um pequeno sucesso confeccionando "roupas esportivas de malha", com "lã da cor nacional da Itália, um azul brilhante", com a qual faziam "roupas com zíper", disse Rosita em 2016 em entrevista à AFP.

A inovação, que permitiu vestir calças sem precisar tirar os sapatos, conquistou diversas federações italianas, inclusive a de atletismo, que a adotou nos Jogos Olímpicos de Londres, em 1948.

Rosita e Ottavio casaram-se em 1953 e expandiram o seu negócio, criando peças de vestuário vanguardistas, brincando com cores, linhas, ziguezagues e flores.

Em 1997, Rosita entregou as rédeas da marca à filha Angela e dedicou-se à linha de design de interiores Missoni Home, recorrendo a arquivos e coleções para criar sofás, cadeiras e tecidos de interior.

